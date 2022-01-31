30 января на открытой военной тренировке руководитель Центрального штаба Национального Корпуса Максим Жорин объяснил, что в условиях возможного вторжения российских войск украинцы должны подготовиться к войне.

Фрагмент этого выступления он опубликовал у себя в блоге.

Прежде всего Максим Жорин акцентирует на том, что сегодня Украина оказалась в чрезвычайно опасной ситуации, ведь РФ выстроила свои войска у границ, а Беларусь заявляет, что в случае войны поддержит страну-агрессора.

Следовательно, убежден он, украинцы должны быть готовы к любому развитию событий. «В начале 2014 года мы мало что знали о настоящей войне, но мы прошли бои на Востоке, получили опыт и понимание того, как эффективно противодействовать врагу, поэтому сегодня этим опытом готовы поделиться», - заявляет руководитель Центрального штаба Нацкорпуса.

Поэтому, объясняет он, Нацкорпус и дальше будет проводить военные обучения такого же формата или подобного, ведь подготовленные люди не поддаются панике. По мнению Максима Жорина, сегодня вероятность развертывания полномасштабной войны действительно высока. «Любой человек в Украине не сможет назвать точной даты, когда это произойдет», - отмечает он. Тем не менее, добавляет руководитель Центрального штаба Нацкорпуса, каждому самому решать, что делать дальше – игнорировать происходящее или готовиться.

Как сообщала Politeka, Жорин заявил, что только координируясь и сплачиваясь Луганщина сможет себя защитить.

Также Politeka писала, что Билецкий рассказал, как сегодня работают украинские военные заводы.



