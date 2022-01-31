Футуролог Алексей Толкачёв высказал предположения о том, каким образом могла бы происходить полномасштабная война между Украиной и российским агрессором, которую он считает практически неизбежной.

Его комментарий был дан в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».

«Я думаю, война может начаться в течение 2022 или в начале 2023 года. Но полномасштабного вторжения в Украину, как во время Второй Мировой войны, не будет. Не будет и ковровых бомбардировок. Дело в том, что Украина нужна России как часть нового СССР, столетие создания которого Путин готовится торжественно отпраздновать в конце нынешнего года. К этому моменту ему нужно уже обладать Украиной. Но России не нужна Украина, в которой вся инфраструктура разрушена ковровыми бомбежками, она её финансово не потянет. Но вполне возможны точечные ракетные удары по военным объектам, электростанциям, линиям распределения и другим объектам критической инфраструктуры», - полагает Алексей Толкачёв.

По его мнению, Путину нужно нарушить функционирование украинской экономики.

«Но даже в случае российской атаки половину работы сделают сами украинцы. Дело в том, что Россия никогда не решилась бы напасть на Украину, если бы та была сильной и имела адекватную власть, поддерживаемую народом», - говорит Алексей Толкачёв.

Как сообщает Politeka, ранее он назвал возможные источники денег для выплаты безусловного базового дохода.

Также Politeka сообщала, что Толкачёв указал на опасности, которые несёт увеличение количества денег в стране.