Известная украинская телеведущая и блогерша Маша Ефросинина рассказала, чем занимается дома с мужем на выходных и поделилась сериалами, которые ей нравятся.

Маша Ефросинина призналась, как проводит время с мужем дома.

Мария рассказала, что, находясь в "домашнем лазарете", они с супругом Тимуром Хромаевым решили "хряпнуть по пятьдесят", пишет hyser.ua. Интересно, что снимок был оформлен в черно-белых тонах.

Ведущая поспешила успокоить своих поклонников и написала, что они с Тимуром не болеют и у них все хорошо. Все здоровы, просто заняты домашними делами.

Находясь дома, семейство решило пересмотреть несколько фильмов, и лучшими из них Маша поделилась со своими подписчиками.

"Честно решили с @timur_khromaev хряпнуть #пописят , чтоб все, наконец, уже были здоровы!

А для тех, кого не миновал домашний лазарет, ловите в сториз от меня вам четыре детективных сериала 👍🏻

П.С. Так, в комментариях уже желают нам выздороветь! Не-не, мы с Тимуром в порядке (тьфу-тьфу), но делим дежурство по уходу за детьми- кроме ковида и гриппа не отменились же старые привычные детские головняки😵‍💫

И спасибо за ваши рекомендации сериалов🙏🏻", - пишет Ефросинина под фото.

В коротких сторис она опубликовала названия фильмов и фотографии главных героев, а подписчики присоединились и под постом набросали комментариев, рекомендуя еще интересных фильмов, которые можно с удовольствием посмотреть дома.