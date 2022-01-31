На это обратил внимание в своем посте в ФБ экономический эксперт Виктор Скаршевский.

«МВД заявило о подготовке массовых протестов и провокаций против власти, - написал эксперт. - Информацию об этом усиленно подают так, чтобы подвести СМИ к выводу, что у них был именно внешний заказчик. Глава МВД сегодня прямо намекнул, что провокаторы протестов связаны с Россией. Он заявил, что изучается связь подозреваемых с воинскими формированиями «ДНР» и «ЛНР», а также Россией. И предположил, что никому, кроме Москвы, это не может быть выгодно».

Но никаких доказательств, по мнению Скаршевского, глава МВД не привел

«Более того, до этого глава Нацполиции Игорь Клименко официально признал, что причастность иностранных спецслужб не установлена, - подчеркнул он. - На самом деле, сам тот факт, что делом занимается МВД, а не СБУ, говорит о его внутреннем характере. Видимо именно людей Порошенко, которые готовили для него сегодня митинг под ГБР, и «взяло» МВД. А чтобы дело не выглядело как срыв акции оппозиции, вероятно, и придумали всю историю с заговором».