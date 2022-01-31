В провластной партии «Слуга народа» выясняют, кто должен возглавить список на грядущих выборах в парламент.

Об этом написал в своем ФБ политолог Николай Спиридонов.

По его словам, в предвыборный год логика 90-95% всех действий и публичных выступлений украинских политиков подчинена осуществлению мечты попасть в парламент.

«Конечно, наиболее интересно, что происходит сейчас в провластной партии Слуга народа, - отметил Спиридонов. - По моим данным, последние несколько дней Андрей Ермак и Кирилл Тимошенко усиленно выясняли, кто из них должен возглавить партийный список СН на грядущих выборах в Верховную Раду. Этот процесс даже уже перестал быть исключительно кулуарным и начал просачиваться в СМИ и социальные сети».

По данным эксперта, именно Ермак вбросил информацию, что якобы его первое место в списке уже решенный вопрос.

«Но Зеленского этот спор за лидерство скорее раздражает, и он сейчас ищет новые лица, типа футболиста Андрея Шевченко или боксера Александра Усика, - пишет Спиридонов. - Президент понимает, что вся его действующая «политическая колода» избирателям уже приелась. А как показывает практика, в Украине возможно все, если очень захотеть. Да и «кот в мешке» зачастую более привлекательный кандидат, чем действующий политик с большим антирейтингом и многолетним компроматом на свою персону».

Политический эксперт Светлана Кушнир в своем ФБ подтвердила информацию о том, что в партии президента проходят «смотрины на позицию первого номера».

«Смотрят сейчас, как пойдут дела и, если надо будет выпустить пар народного негодования, то их (выборы, - ред.) внезапно проведут, - считает Кушнир. - И деньги найдут, и голоса в парламенте даст как оппозиция так и лояльные к Офису нардепы СН. Самое смешное, как говорят в Офисе, это наблюдать, как Андрей Борисович дерется с Кириллом Владленовичем за место спикера нового/старого политпроекта партии «Слуга народа».

По словам эксперта, Андрей Ермак пытается не дать Тимошенко ни единого шанса стать фаворитом Зеленского. «Даже инфу по тг-каналам погнали, мол, дескать, всё - быть Ермаку №1, - написала она. – Ни Ермак, ни Тимошенко , как сказал сам Зеленский «не играют, не фонтан», а образ чистого и нового политика Зе хотел бы слепить из... Андрея Шевченко- мировой легенды украинского футбола, в поддержку которого Владимир Александрович даже (в разгар возможного нападения Путина) пост написал».