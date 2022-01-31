Военный эксперт Александр Мусиенко рассказал, почему россия спекулирует на теме расширения НАТО, используя инструмент пропаганды и создавая виртуальные концепты.

Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

«Россия решила пересмотреть итоги Холодной войны, по крайней мере на словах. Начиная говорить о том, что в принципе они не поддерживают политику расширения НАТО на Восток. Но эта политика продолжалась и предыдущие годы. Страны Балтии, Польша, Румыния, другие государства – они уже члены НАТО, поэтому расширение и так происходило», - отметил Александр Мусиенко.

Он напомнил, что по окончанию Холодной войны были подписаны соглашения, в частности об отведении советских войск из Германии, потом выведения российских из стран Балтии, например, Эстонии. Эксперт подчеркнул, что НАТО начало расширяться, и это была суверенная воля государств – Чехии, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии, Румынии, Болгарии.

«Они приняли такое решение и вступили в Альянс, для того чтобы гарантировать себе безопасность, принимать активное участие в этом военно-политическом блоке. Россия говорит о том, что есть угрозы со стороны НАТО, но аргументировать это не может», - говорит Александр Мусиенко.

Эксперт рассказал, что российская аргументация состоит в том, что в Украине появляется гиперзвуковое или химическое оружие, на нашей территории появляются наемники американских военных компаний, НАТО может разместить в нашей стране военные базы – но все это не соответствует действительности.

Александр Мусиенко заявил, что Россия создала виртуальные концепты и параллельную реальность. По его словам, в этой российской реальности НАТО уже у границ России, американские частные военные компании уже под Харьковом, гиперзвуковое оружие в Суммах, Одессе, а Украина готовит нападение на Курск, Воронеж, Ростов и другие города. Эксперт подчеркнул, что это то, что доносит российская пропаганда своим гражданам. Он добавил, что, придумав этот параллельный концепт, Путин продвигает его во вне, потому что ему необходимо постепенно как-то начинать диалог с Западом.

«Потому что на Востоке – Китай который активно начинает осваивать российский промышленные оборонные технологии, их изучает, уже начинает производить самостоятельно вооружение. Китай использует Россию также как сырьевой придаток – им важен газ и другие энергоносители. Китай использует Россию в своих геополитических амбициях и целях, для того чтобы когда это необходимо подразнить Запад. Китай использует Россию, чтобы достигать своих целей. Именно поэтому Россия начинает предпринимать попытки, чтобы выходить на диалог с Западом», - рассказал Александр Мусиенко.

Как сообщает Politeka, ранее он пояснил, почему Россия объявляет вступление Украины в НАТО неприемлемым для себя.

Также Politeka сообщала, что Мусиенко рассказал, на какой основе находятся войска НАТО в балтийских государствах.