Военный эксперт Александр Мусиенко рассказал о возможных последствиях реализации идей неоосманизма и объединения тюркских народов, которые продвигаются Турцией.

Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

Александр Мусиенко отметил, что в 2001 году турецкий политик Ахмет Давутоглу написал книгу о необходимости объединения и сплочения тюркских народов, которые разбросаны по территориях разных государств. По словам эксперта, в эту идею пантюркизма внес свою лепту крымский татарин Исмаил Гаспринский, который проживал на территории Крыма в 19 веке.

«И вот сейчас эта концепция как мы видим все более оживает. Если мы посмотрим на то как действует, например, Турция и Азербайджан. Появился оч интересный лозунг – «Два государства – один народ», - рассказал Александр Мусиенко.

Он добавил, что порой, когда президент Турции Эрдоган обращается к президенту Азербайджана Алиеву, он использует формулировку «брат». Эксперт отметил, что в этом году Турция провела очень серьезный саммит тюркских народов, приглашая туда представителей стран Средней Азии.

«И все это свидетельствует о том, что идея нового Турана сейчас очень серьезно оживает. И она реализуется официально Анкарой, шаг за шагом. Это может привести в будущем к возможным новым конфликтам, которые могут происходить непосредственно вблизи РФ или даже на территории РФ, где находятся тюркские народы», - считает Александр Мусиенко.

Эксперт объяснил, что часто можно услышать, как Россия недружественно высказывается в адрес стран Средней Азии, например, Казахстана и других государств. По словам Александра Мусиенко, они фактически угрожают этим странам за их позиции то, что они пытаются сплотиться с Турцией.

«Это очень интересный исторический этап, который мы наблюдаем, он очень серьезно я думаю в будущем угрожает определенным территориям РФ», - заявил Александр Мусиенко.

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