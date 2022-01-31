Журналистка Любовь Рыбалко рассказала с какими сложностями могут столкнуться украинцы в этом году из-за энергетического кризиса в Украине и Европе.

Об этом она рассказала на канале «Акценты».

«Новый 2022 год для многих стран начался с энергокризиса и аномального повышения цен на энергоресурсы. Электричество, уголь, газ, нефть – все, без чего современная экономика не может двигаться, а люди – жить. И все это в последние месяцы находится на ценовом пике. Газ и электричество демонстрирует самые большие прыжки», - заявила Любовь Рыбалко.

По ее словам, Европа не успевает привыкнуть к новому историческому рекорду, как его заменяет следующий. Она отметила, что европейский бытовой потребитель давно покупает и газ, и электричество по рыночным ценам, поэтому прямо чувствует на собственном семейном бюджете каждый новый ценовой рекорд.

«Но мы с вами тоже платим как европейцы, а заработки у нас не те, и если там кризис,то у нас уже начало апокалипсиса. Тем временем в Украине насчитывается более полутора миллиона безработных. По данным Госстата, уровень безработицы еще не вернулся к доковидным показателям и находится на уровне 9%», - рассказала Любовь Рыбалко.

Журналистка отметила, что пик безработицы в Украине будет уже весной, аналогично как в Польше. Она объяснила, что из-за роста цены на газ у поляков также начнутся проблемы с рабочими местами, а украинским трудовым мигрантам логически придется вернуться в Украину, где и так будет своя внутренняя безработица.

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