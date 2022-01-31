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Многие, наверное, слышали фразу «Патриотизм – последнее прибежище негодяев», пишет Антикор. Хотя сказана она еще в восемнадцатом веке в Англии, для нашей страны эти слова остаются актуальными и сейчас. Особенно смысл, вложенный в слова автором, доктором Самуэлем Джонсоном, который имел в виду тот патриотизм, который многие, во все времена и во всех странах, делали прикрытием личных интересов.



Давайте хотя бы поверхностно вспомним, что происходит в стане в последние годы: развал государственности, ложь, грызня за потоки, чудовищное воровство и обман. А когда кто-то об этом смеет сказать, его моментально обвиняют в предательстве и работе на Россию.



Инструмент очень удобный. Потому что Россия – враг. Она ведет с нами войну на всех фронтах. И быть коллаборантом и пособником врага никто не хочет. Потому и обвинить неугодного в работе на Россию выгодно: дискуссия сразу переводится в другую плоскость, стороны моментально меняются местами – человек, сказавший вору, что тот вор, уже вынужден оправдываться. А вор и поддонок, потирая руки, продолжает заниматься тем, чем и занимался – грабить и без того нищую страну.



А при желании можно включить и Уголовный кодекс, и послушных правоохранителей, без зазрения совести применяющих статью «Государственная измена» к неугодным. За примерами ходить далеко не надо, достаточно почитать ленту новостей или посмотреть телевизор.



А теперь от теории перейдем к практике. Речь совсем не о том, что стало топом новостей в последние дни. Уровень ситуации, о которой пойдет речь, ниже. И, если даже она и мелькает на страницах СМИ, то замечает эти публикации и сюжеты гораздо меньший круг людей. А понимают, о чем вообще речь, и того меньше.

На днях на сайте «Цензор.Нет» появился следующий материал:

В этом материале автор, ведущий провластного телеканала «Рада» Сергей Иванов, который, по словам советника главы ОП Ермака Михаила Подоляка, работает в пуле блогеров Офиса Президента, обвиняет «Антикор» именно в работе на страну-агрессора: «Як, скажімо, «Антикор», на прикладі якого ми сьогодні з‘ясуємо, як працює російська пропаганда», « Ще у 2018 році ЗМІ писали, що «Антикор» фактично працює з території Росії, а контент «Антикора» та пов’язаних з ним ресурсів доступний для російського читача», ««Антикор» тиражує кремлівські «темники»…



Ну и так далее – все пересказывать не будем, желающие могут ознакомиться сами.



Но риторика говорит сама за себя: власть в лице своего глашатая Сергея Иванова обвиняет «Антикор» в коллаборационизме, работе на Кремль и участии в информационной войне на стороне России. Правда, несколько странным выглядят эти обвинения, если проанализировать, почему автор делает такие выводы.



А исходит он из того, что на «Антикор» многие представители отечественной власти и близкого к ей крупного бизнеса подали иски в суд за «распространение недостоверной информации».

Умозаключения автора несколько более сложны, но подводит он читателя своего блога к простой мысли: «Антикор» «постачає в Україну російську пропаганду».



Перед тем, как читать далее эту статью, просмотрите бегло главную страницу портала «Антикор» - какие материалы вы там видите? Правильно – о тотальной коррупции и воровстве представителей высших эшелонов нынешней власти нашей страны. Это и тема «большой стройки» Зеленского, которую многие журналисты называют «большой дойкой» бюджета за огромные поборы и откаты. Здесь и тема конвертационных центров, скруток, которые при власти Зеленского приобрели гигантские масштабы. Здесь и «борьба» команды Президента с контрабандой, которая вылилась в тотальные увеличения контрабандных потоков, десятки коррупционных скандалов с назначением за взятки чиновников разных уровней. Этот список можно продолжать до бесконечности.



Что – в этом заключается работа на Россию? Это – российская пропаганда и «кремлевсие фейки»?



И – вспомните, о чем мы писали в начале этого материала: нас отвлекают от воровства и заставляют оправдываться. Всё, мы перешли в другую плоскость: говорим не о катастрофических масштабах разложения нынешней украинской власти , а о российской пропаганде и о нашей непричастности к ней.



Если заказчик упомянутого блога надеялся, что мы будем детально разбирать его обвинения и развенчивать каждое из них, он ошибся. Весь этот материал – сплошной бред.



А размещен он с несколькими целями.

О первой мы уже писали – вывести из предмета обсуждения происходящее в стране и тотальную, ужасающую по масштабам коррумпированность и прогнилость всех уровней власти и всех государственных органов.



Второе – за обвинениями в «российском следе» завуалировать тот факт, что против «Антикора», его издателей и журналистов ведется настоящая война. Войну эту заказали герои наших публикаций, а ведут продажные правоохранители – не далее как в сентябре они провели серию обысков у людей, которых подозревают в сотрудничестве с «Антикором». Задача была простой – запугать журналисткий коллектив.



Несмотря на простоту задачи, она провалена. Провалена в том числе и потому, что выполняли ее вопиюще непрофессионально – из семи обысков, проведенных полицией 14 сентября 2021 года в рамках расследования уголовного дела №12019000000000802, открытого еще 30 августа 2019 года, ни один не произошел у людей, имеющих отношение к порталу «Антикор». Повторяем – ни один. А ведь заказ был наехать именно на наших сотрудников и журналистов.

Но, хотя в тот раз пришли к непричастным, где гарантия, что в следующий раз не придут к тем, кто расследует неблаговидные дела нашей власти? И необязательно это будут журналисты «Антикора» - наше издание не единственное, кто не боится писать о ворах, что они – воры.



И придут уже не просто с целью запугать. А придут с постановлением на арест за «государственную измену». Потому что в рамках правового поля заткнуть рот «Антикору» не получается.



Если кто сомневается в возможности посадить в нашей стране человека по надуманному и абсурдному обвинению, то вспомните хотя бы дело Шеремета. А ведь с тех пор, как за это убийство упекли в тюрьму абсолютно непричастных людей, много воды утекло.



При новой власти преследуют генералов Марченко, Шевчука, Назарова; людей, организовывавших поставки клистронов для систем ПВО нашей страны, обвинили в контрабанде; людей, задумавших и воплотивших в жизнь фантастические по дерзости и мастерству операции по ликвидации подонков Моторолы и Гиви, обвиняют в сотрудничестве с врагом. О «вагнергейте» вообще и вспоминать противно.



Почему же не обвинить издание, защищающее интересы государства, выводящие на чистую воду воров всяких мастей и разоблачающее подонков во властных кабинетах, в том же самом – работе на Кремль?



Ведь если завтра обвинить журналиста «Антикора» в распространении недостоверной информации, найдутся те, кто прочитает эту «недостоверную информацию» и задаст неудобные вопросы. А если обвинить его в государственной измене, то этот журналист автоматически переходит в стан «врагов народа». Оглянитесь вокруг – разве не так все происходит в нашей стране?



Разве нынешняя власть не вешает ярлыки изменников на всех, кто осмеливается заявлять о своей гражданской позиции, а уж тем более – критиковать эту власть? Такого системного наступления на свободу слова в нашей стране не было ни разу за все тридцать лет независимости, даже во времена Януковича, который стал эталоном давления на инакомыслящих.



И все это подается под соусом «борьбы с российским влиянием». Удобно ведь. Странно только слышать о российской угрозе из уст тех, кто зарабатывает в России. Но тут все как в той пословице про «держи вора». Идет тотальная зачистка проукраинских сил. И особенно активно зачищаются популярные СМИ, отстаивающие Украину, пишущие о проблемах нашей страны и вскрывающие язвы, ее разъедающие.



Страшит в этой ситуации тот факт, что автор указанного блога «Хто постачає в Україну кремлівські фейки та пропаганду» Сергей Иванов – глашатай позиции Банковой. И это означает, что кто-то в Офисе президента решил сделать «Антикор» еще одним «государственным изменником». В России, конечно, с этим было бы проще – объявили бы «иностранным агентом» и закрыли бы, а коллектив отправили пилить лес на благо родины. Понимаем зависть сотрудников ОПУ к своим российским коллегам, но вынуждены констатировать: у тех представителей Офиса президента, которые решили реализовать с «Антикором» сценарий «государственной измены», просто съехала крыша. Иначе объяснить появление опуса господина Иванова мы не можем. Но благодарны за труды – именно благодаря ему мы теперь знаем, в каком русле будут развиваться дальнейшие события.



А тем людям, которые думают, что это их не касается, напомним слова еще одного великого человека, пастора Мартина Нимёллера: «Сначала они пришли за социалистами, и я молчал — потому что я не был социалистом. Затем они пришли за членами профсоюза, и я молчал — потому что я не был членом профсоюза. Затем они пришли за евреями, и я молчал — потому что я не был евреем. Затем они пришли за мной — и не осталось никого, чтобы говорить за меня».



Потому и страшно молчание общества: сегодня сажают военных за то, что они защищают Родину. Завтра будут сажать журналистов за то, что те пишут о коррупции и воровстве власти. А послезавтра будут сажать простых граждан, молча наблюдающих за всем этим. Только говорить об этом будет уже некому.