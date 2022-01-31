Пресс-конференция, которую в пятницу, 28 января, Президент Украины Владимир Зеленский провел исключительно для иностранных СМИ, ‒ красноречивое доказательство того, что Офис Президента не просто игнорирует украинскую журналистику, а и признает свою полную, в том числе и информационную, зависимость от Запада.

Об этом заявили в партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

В политсиле подчеркнули, что, отдавая предпочтение зарубежным журналистам, глава государства продемонстрировал «прямое и циничное» издевательство над украинскими медиа.

«Курс власти на уничтожение свободы слова, взятый при антиконституционном и незаконном внесудебном закрытии каналов "112 Украина", NewsOne, ZIK, UkrLive и "Перший незалежний", достиг своего апогея 28 января, когда стало понятно, что для Зеленского существует только западная пресса, а общение с украинской сводится либо к прямому уничтожению СМИ, либо к выдаче инструкций, каким образом необходимо освещать деятельность Президента», – считают в ОПЗЖ.

В оппозиционной партии уверены, что таким образом власть в очередной раз признала свою полную административную, финансовую, дипломатическую, интеллектуальную и информационную зависимость от Запада, который продолжает навязывать Украине свою повестку дня.

«Диктуемая коллективным Западом повестка основана не на фактах и не на национальных интересах Украины, а на провокациях, бредовых вбросах и откровенных фейках, которых поддержанные властью многочисленные "центры по борьбе с фейками" в упор не замечают, как не должны замечать "институты по противодействию коррупции" преступления западных корпораций», – говорится в заявлении политсилы.

По мнению представителей «Оппозиционной платформы – За жизнь», политика власти, заключающаяся в потакании Западу, будет иметь катастрофические последствия для Украины.

«Слабые и нерешительные попытки Президента Зеленского дискутировать с западными хозяевами, не давая резкой и принципиальной оценки многолетней кампании пещерной русофобии и антиукраинской истерии, не называя внешнее управление своим именем, сопровождаемое публичным унижением украинских журналистов в глазах их западных коллег, – обречены на провал. Провал тем более болезненный, что сам Зеленский своими действиями признает катастрофические последствия внешнего управления Украиной и превращения ее из субъекта в объект международной политики», – говорится в заявлении партии.

В ОПЗЖ также подчеркнули, что политические силы, допустившие укрепление внешнего управления в нашем государстве, должны уйти с украинской политической арены.

«Только политика восстановления субъектности Украины, ее многофакторности, защиты суверенитета и независимости способна вернуть нашей стране субъектность, превратить Украину в успешное государство. Мы обращаемся к нашим сторонникам и к тем, кто поддерживает другие политические силы. Этот непреложный факт эффективной стратегии нашей страны необходимо признать сегодня, невзирая на симпатии и антипатии, потому что альтернативы этому политическому курсу нет», – констатировали в «Оппозиционной платформе – За жизнь».