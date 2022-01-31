По сообщению пресс-службы «ТЕДИС Украина», в 2021-м году компания приобрела 52 грузовых микроавтобуса модели Renault Master, что на 30% больше, чем в 2020-м. Общий показатель инвестиций составил более 40 миллионов гривен.

«В прошлом году мы продолжили плановое обновление корпоративного автопарка. На сегодня он насчитывает 400 автомобилей, работающих в 32 региональных представительствах и обслуживающих 45 тысяч торговых точек по всей Украины. Уже более четверти автопарка – это новые модели, приобретенные в 2020-м и 2021-м годах. За последующие несколько лет мы планируем полностью обновить коммерческий парк автомобилей», - отметил директор по логистике «ТЕДИС Украина» Дмитрий Мацяка.

Как сообщалось ранее, «ТЕДИС Украина» стал обладателем первой национальной премии Ukrainian Logistics Award-2021. Компания была отмечена в номинации «Самая стабильная логистическая компания». «ТЕДИС Украина» также выступал официальным партнером отраслевых конференций «Distribution Master: Новая реальность – вызовы и решения» и «ХХVI Всеукраинский День Логиста: Success stories в логистике 2021».