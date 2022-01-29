Как пишет The New York Times, дальнобойщики собрались в центре Оттавы.
Изначально «Конвой свободы» был задуман как протест дальнобойщиков против мандатов о вакцинации, но в процессе к колоне стали присоединяться другие люди, которые выступают против ограничений, связанных с пандемией.
Сообщается, что до прибытия основного конвоя в городе собралось около 500 автомобилей, а также несколько сельскохозяйственных тракторов. Все они были украшены флагами и плакатами с лозунгами. Стоит отметить, что у протестующих много разных требований и на данный момент отсутствует единая стратегия.
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