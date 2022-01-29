В Канаде начались массовые протесты дальнобойщиков, которые выступают против обязательной вакцинации для всех водителей, которые пересекают границу США.

Как пишет The New York Times, дальнобойщики собрались в центре Оттавы.

Изначально «Конвой свободы» был задуман как протест дальнобойщиков против мандатов о вакцинации, но в процессе к колоне стали присоединяться другие люди, которые выступают против ограничений, связанных с пандемией.

Сообщается, что до прибытия основного конвоя в городе собралось около 500 автомобилей, а также несколько сельскохозяйственных тракторов. Все они были украшены флагами и плакатами с лозунгами. Стоит отметить, что у протестующих много разных требований и на данный момент отсутствует единая стратегия.

Премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что вакцинация – это единственный путь решить возникшую проблему.

«Я сожалею, что Консервативная партия и консервативные политики нагнетают страх перед канадцами по поводу цепочки поставок», - добавил Джастин Трюдо.

Напомним, что в Украине установлен абсолютный рекорд по заболеваемости коронавирусом: "красная" зона расширяется.

Как сообщала Politeka, в Минздраве рассказали о пике ковида с 60 тыс. больными.

Также Politeka писала, что премьер Канады Джастин Трюдо ловко указал России на ее место, "остается за пределами...".