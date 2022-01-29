Как передает РБК-Украина , об этом написал председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в Facebook .

"Госпредприятие "Шахтоуправление "Южнодонбасское №1" в очередной раз оказалось под угрозой остановки из-за долгов за электроэнергию", - написал он.

Волынец отмечает, что долг шахты ШУ "Южнодонбасское №1", которая находится в управлении Министерства энергетики, формируется начиная с 2018 года и по состоянию на январь 2022 года достиг критических 195,5 млн гривен.

В то же время он подчеркнул, что расположенная рядом шахта им. Сургая, которая имеет идентичные показатели по реализации продукции, почти всегда своевременно рассчитывается за потребленную электроэнергию.

"Правительство должно немедленно взять под контроль не только эту ситуацию, но вообще проблему долгов государственных шахт. Ибо как мы время от времени видим по ситуации на ШУ "Южнодонбасское №1", из-за бестолковых решений менеджеров тысячи работников угольной отрасли снова подвергаются риску остаться без работы", - подытожил Волынец.

Напомним, что в конце 2021 года государство выделило из резервного фонда госбюджета 300 млн гривен на погашение задолженности перед шахтерами.

Однако этого недостаточно для её полного погашения, поскольку по словам председателя Независимого союза горняков Украины Михаила Волынца, к 1 февраля задолженность по зарплате перед шахтерами достигнет 2,2 млрд гривен.

В свою очередь в октябре прошлого года "Шахтоуправление "Южнодонбасское №1" уже отключалось от электроснабжения из-за долгов за электричество, а летом она также находилась на грани отключения.