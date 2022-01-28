Лидер движения «Save ФОП» Сергей Доротич сообщил о том, отреагировала ли как-то власть на массовую акцию протеста представителей малого бизнеса, которая началась 25 января.

Свой комментарий он дал в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».

«С 25 января власть не делала никаких движений в сторону малого бизнеса. Идёт разговор об отсрочке штрафов, но всё это делается без нашего участия. Всё, что нужно малому бизнесу – это принятие законопроекта 5866, который внесли сами «слуги». Он отменяет тотальную фискализацию и обязательное использование кассовых аппаратов. Но этот законопроект даже не вносят в повестку дня, хотя он мог бы снять всё напряжение и положить конец противостоянию. А до 25 января у нас были короткие встречи с представителями власти, но всё, что они делали – это пытались запудрить нам мозги. А когда они увидели, что это не удаётся, то стали использовать против нас технологии Антимайдана», - рассказывает Сергей Доротич.

По его словам, с точки зрения власти «конструктивными» являются ФОПы, которые соглашаются на отсрочку штрафов, но таких немного.

«Кто-то идёт на борьбу ради будущего и своих прав, а кто-то – ради коврижек. А власть ведёт манипуляции, используя тех, кому нужны коврижки», - утверждает Сергей Доротич.

Как сообщает Politeka, ранее он скептически отнёсся к возможности принятия закона, который бы облегчал положение малого бизнеса.

Также Politeka сообщала, что, по мнению Доротича, лучшее, что государство может сделать для бизнеса – это свести к минимуму свой контакт с ним.