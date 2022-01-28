Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом YouTube-каналу «Православная Церковь» рассказал благочинный второго Дарницкого благочиния Украинской Православной Церкви, настоятель храма праведного Иоанна Кронштадтского протоиерей Нестор Коломиец.

«Астрология - одна из серьезных духовных проблем нашего общества. Это лжеучение, которое запрещается в Библии. В Ветхом Завете говорится, что «не должно быть у тебя гадающих по звездам или вызывающего умерших» (Втор. 18:9–13). Ветхий Завет даже предписывает побивать таких людей камнями (Лев. 20:27). Астрология - отголосок древнего верования людей в то, что небесные светила, Солнце, Луна являются божествами и они способны влиять на человека и на его судьбу», - отметил отец Нестор.

Священник объяснил, что астрология на самом деле портит человека и его жизнь.

«Не секрет, что сейчас зачастую знакомясь с человеком, не спрашивают какие у него взгляды, какой он веры, а спрашивают, кто он по гороскопу. Таким образом, мы сразу навешиваем на человека ярлык, рассматриваем его через призму тех представлений, которые нам внушает астрология», - обратил внимание отец Нестор Коломиец.

Также священник напомнил, что астрология «не выдерживает критики современной науки».

«Астрология ограничивает человека, заставляет совершать необдуманные поступки. В то же время нет никаких научных доказательств того, что звезды как-то могут влиять на человека, на события», - объяснил отец Нестор.

Священник напомнил, что человек, который обращается к астрологам и верит в гороскопы, предает Христа, вверяя свою жизнь нечистой силе.

«Мы, как православные христиане, должны доверять только Господу. Мы должны быть верны Господу. Обращаясь за советом к гороскопу в газете или специально к астрологу, который составляет индивидуальный гороскоп, на самом деле обращаемся к нечистой силе, к дьяволу, и просим, чтоб он подсказал, что делать. Предавая себя в руки нечистой силе, мы не можем ожидать ничего хорошего. Христианин должен предавать себя в руки Божьи, посвящать себя Богу. Руководством для жизни христианина, его поступков, его общения должны служить не предсказания астрологов, а заповеди Божьи и Православная вера», - подытожил протоиерей Нестор.