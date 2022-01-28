Астролог Татьяна Диденко объяснила, чего людям ждать от февраля, в какие дни лучше проявлять больше активности ради собственного блага, а в какие – вести себя более флегматично и осторожно.

Об этом она рассказала в программе «Прогноз» с ведущей Любовью Завальнюк.

По словам гости программы, февраль этого года будет разным и многоплановым, на что не слишком повлияет то, что он короче на несколько дней. «Чем-то особым он отличаться не будет, просто в нем будут красивые даты и день Святого Валентина», - говорит она.

Как рассказывает Татьяна Диденко, сейчас подходит к концу ретроградный Меркурий и Венера, с 4 февраля уже начнет понемногу выравниваться. «Но эта скорость очень маленькая, поэтому 5 февраля я не советую ничего делать. А вот 6-7 февраля очень хорошие первые динамичные дни, когда уже можно начинать переговоры, о чем-то договариваться и начинать что-то новое», - отмечает астролог и добавляет, что речь идет о вещах, которые нельзя было делать во время ретроградной Венеры и Меркурия.

Также она сообщает, что в феврале будет соединение Марса и Венеры, в том числе с 10 числа они будут идти вместе и так до конца месяца в Козероге. Татьяна Диденко подчеркивает, что такое сочетание трактуется как страстный аспект для женщин и мужчин.

Дальше, говорит она, будет незначительный спад, но уже 11 февраля можно будет начинать какие-то долгосрочные проекты. По словам гости программы, 13 и 14 февраля будут достаточно чувствительны, тогда люди будут на нервах и у них могут появиться какие-то обиды. В течение 16-17 февраля, рассказывает Татьяна Диденко, Луна с Солнцем и Сатурном будут в оппозиции, поэтому в это время лучше ничего не делать, поскольку ничего и не будет выходить, что-то постоянно будет мешать.

А уже 18 февраля, подчеркивает она, можно будет отдыхать и расслабляться, это ленивый день. «23, 24 и 25 февраля не советую ничего предпринимать, эти дни будут тяжелыми. А уже 26, 27 и 28 февраля будут хорошими днями, мне эти дни нравятся», - сообщает астролог.

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