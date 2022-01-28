Медицинский эксперт Анатолий Якименко рассказал о результатах реформ украинской системы здравоохранения и объяснил, чем это обернулось для пациентов лечебных учреждений.

Об этом он рассказал в программе «Иммунитет».

Эксперт утверждает, что сегодня украинцам тяжело добиться даже приема у семейного врача, чтобы зафиксировать аллергию. Чтобы не быть голословным, он напоминает о случае женщины, имевшей аллергическую реакцию на вакцину не так давно. То есть, констатирует Анатолий Якименко, в Украине европейским стандартом медицины является лишь трехнедельное ожидание приема у аллерголога.

К тому же, предупреждает он, к этому следует готовиться всем пациентам: семейный врач, конечно, направит их к необходимому специалисту, но пройдут недели и месяцы, прежде чем удастся попасть к нему на прием. «А если звонить на горячую линию Министерства здравоохранения, то там отсылают на горячую линию по коронавирусу, а оттуда – обратно в министерство, а там – в Национальную службу здоровья, хотя она в принципе не занимается подобными вещами, там просто сидят чиновники», - рассказывает Анатолий Якименко.

В целом же, подчеркивает эксперт, все это достаточно абсурдно. Попутно он отмечает, что все советуют идти к своему врачу. «Но иметь своего врача, как и парикмахера и стоматолога, может только состоятельный человек», - говорит Анатолий Якименко.

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