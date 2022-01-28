Ручное регулирование цен на рынке газа нарушает свободу предпринимательской деятельности, что окончательно закроет его для иностранных инвесторов.

Об этом говорится в письме Украинского национального комитета Международной Торговой Палаты (ICC Ukraine) к главе комитета Верховной Рады по энергетике Андрею Герусу, передает Главком.

«Нормы законопроектов противоречат базовым принципам Конституции Украины в части нарушения свободы предпринимательской деятельности путем принудительной экспроприации частной собственности и создают риски постоянного ручного управления реформированным рынком природного газа. Введение таких жестких ограничений уничтожит инвестиционную привлекательность сектора природного газа Украины и закроет его для иностранных инвестиций», - говорится в нем.

Отмечается, что нормы законопроекта №6426 предусматривают запрет экспорта газа из Украины и исключение положений об обязательном участии Секретариата Энергетического Сообщества в законотворческой деятельности касательно рынка газа в Украине. Эксперты ICC считают, что эти нормы законопроекта приведут к сокращению добычи газа в Украине, увеличению зависимости от его импорта и необратимым изменениям международно-правовых обязательств Украины.

Законопроектом №6426-1 предлагается законодательно закрепить статус нового государственного органа – Кризисного комитета, который сможет регулировать цену на газ, принуждать частные компании продавать газ на бирже, а также принимать стратегические решения, которые будут существенно влиять на энергетическую отрасль. При этом в ICC подчеркнули, что законопроектом не определено, как будет формироваться этот Кризисный комитет, кто будет в его составе и какую ответственность будут нести его участники за принятие стратегических решений.

Напомним, 30 декабря Кабмин принял постановление, которым обязал частные компании в Украине продавать до 20% своего газа по льготной цене агрохолдингам и компаниям-производителям хлебопродуктов, молочной продукции и прочего.

Позже Минагрополитики обнародовало перечень компаний, которые имеют право на льготный газ. В список из 6000 компаний вошли крупнейшие агрохолдинги страны.

Ассоциация газодобывающих компаний заявила, что решение правительство о частичной экспроприации газа приведет к падению добычи на 1 млрд м3, а европейские трейдеры отреагировали на инициативу реэкспортом газа обратно в Европу.