От доброй воли каждого человека зависит, станет ли его жизнь торжеством добра или путем в бездну грехов и страданий.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Господь создал людей со свободной волей, поэтому они могут самостоятельно выбирать свой жизненный путь: служение истине, излучение добра, дела милосердия, любовь к людям – или же путь по головам человеческим, отвержение правды и любви, служение себе и своим страстям. Спаситель мог бы в миг всех нас привести к добру и радости Своей волей и властью, но Он оставляет этот выбор за нами, Он ждет свободного и любовного подчинения, а не насильственного, навязанного извне», - отметил митрополит Антоний.

Владыка объяснил, что Господь жаждет найти в сердце человеческом веру и любовь, и найдя, спасает такого человека, дарует ему все необходимое.

Управделами УПЦ подчеркнул, что Бог стремится, чтобы сердце человека стало храмом Духа Святого - чистым, наполненным любовью к Создателю и неприятию ко всякому злу.

«Если человек постановит послушание Богу главной целью своей жизни, то она будет благословенна», - напомнил архиерей.

Митрополит Антоний напомнил, что каждый момент жизни человек совершает главный выбор - быть с Богом или без Него.

«Мир предлагает свои законы выживания и существования в нем, но все эти законы и правила замешаны на грехе: лжи, злодеяниях. И вектор дальнейшей судьбы, зависит от нашей привязанности и принадлежности миру или Богу. Главному выбору всей нашей жизни. «Мир - танец, в котором добро, исходящее от Бога, столкнулось со злом, исходящим от твари…» - пишет Клайв Льюис. Только от доброй воли каждого из нас зависит, станет ли этот танец пляской смерти или победой и торжеством духа, добра и любви», - подытожил архиерей.