Ситуация с запасами угля улучшилась благодаря поставкам импортного угля из Колумбии и США, которые осуществляют в основном частные компании.



Как пишет "Главком", об этом говорится в статье издания «Экономическая правда».



"Из-за критически низких запасов угля накануне отопительного сезона эту зиму называли одной из потенциально самых сложных за всю историю Украины.



Сейчас благодаря морскому импорту ситуация немного улучшилась, но все равно далека от идеала», - отмечает издание.



В конце января на складах украинских ТЭС было почти 700 тыс тонн угля, что на 30% меньше гарантированных запасов.



«Однако в последние недели запасы на складах увеличиваются», - отмечает издание.



Напомним, с начала отопительного сезона Украина импортировала около 1 млн тонн угля, из которых львиную долю компания ДТЭК. ДТЭК приобрела 9 судовых партий с углем из США и Колумбии и дополнительно законтрактовала еще 4 партии. Государственная «Центрэнерго» приобрела 5 судовых партий.