Член Высшего совета партии «Национальный корпус» и бывший начальник штаба полка «Азов» Владислав Соболевский объяснил, как должны вести себя штатские граждане в случае развертывания полномасштабной войны.

Об этом рассказывается на странице «Национального Корпуса» в Telegram.

По словам Владислава Соболевского, лучшим укрытием при обстреле является собственный дом, который человек хорошо знает. Кроме того, добавляет он, там хотя бы будут искать человека, если он пропадет во время обстрелов. Также экс-начальник штаба «Азов» советует лечь в таком случае в ванную как самое безопасное место, чтобы защититься от обломков. «А вот где точно не следует находиться во время обстрела, так это возле окон. Возможность снять крутое видео не стоит вашей жизни», - подчеркивает он.

Тем не менее, говорит Владислав Соболевский, есть несколько советов и на тот случай, когда человек во время бомбежки оказался на улице. В частности, он рекомендует не оставаться у стратегически важных объектов, ведь на них враг нацеливается прежде всего. «Если вы едете в автомобиле во время обстрела, желательно прибавить скорость, но сам по себе автомобиль – плохое средство защиты, наоборот, он может послужить мишенью для противника, как и автобус», - рассказывает член Высшего совета партии.

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