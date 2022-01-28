Политолог Руслан Бортник поразмышлял над тем, почему роль РФ во внутриполитическом конфликте в Казахстане и разрешении этих событий показательна.

Об этом он рассказал на своем YouTube канале.

Эксперт акцентирует внимание на том, что РФ вовлекла во все эти события ОДКБ. То есть, объясняет он, и Беларусь, и Армения, и Кыргызстан, и Таджикистан стали участниками операции в Казахстане, а потому они могут вмешиваться в события и в других частях мира. «Примечательно, что операцией по Казахстану номинально руководил лидер армянского майдана», - отмечает Руслан Бортник.

Следовательно, констатирует он, РФ показала ОДКБ как живую структуру, которая имеет определенную внутреннюю ответственность, а входящие сюда государства - соучастники. «И что эту структуру можно применять в качестве стабилизатора жандарма, как захотите, для любых режимов», - подчеркивает политолог.

То есть, объясняет он, в Казахстане руководство РФ продемонстрировало, что может гарантировать сохранение власти любому режиму. «Это ж история не только Казахстана, а и Беларуси, Армении, Венесуэлы, Сирии. То есть Россия всюду показала, что если она хочет, если эта власть договорилась с Россией, то она сохранит власть любому режиму», - говорит Руслан Бортник.

По словам эксперта, для многих государств такая роль РФ достаточно привлекательна, ведь она может то, чего не может Запад. Как он объясняет, Запад может гарантировать стабильность только внутри НАТО или ЕС, а Россия поможет сохранить власть, если с ней поддерживать дружеские отношения.

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