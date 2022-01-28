Об этом он рассказал в программе «Развилка».
Прежде всего эксперт ставит вопрос о том, почему Россия согласилась засекретить текст своего ультиматума по просьбе американцев. По его мнению, все дело в том, что в ходе переговоров обе стороны оказались в дипломатическом клинче. «Он позволяет сохранять воинственную риторику, делать громкие заявления, совершать малозначимые действия, которые потом раздуваются до предела», - объясняет Руслан Бизяев.
Тем не менее, отмечает он, россияне и американцы пришли к компромиссу в вопросах по постсоветскому пространству и Восточной Европе, а затем и дальше двигаются в этом направлении. Далее аналитик размышляет над вероятными контурами этого компромисса. «США пообещали не размещать свои военные базы на постсоветском пространстве. Не будет и таких санкций, которые могли бы реально затронуть экономику России», - сообщает он.
Руслан Бизяев ссылается на инсайдерскую информацию, согласно которой оружие, которое Украина получила от США и Великобритании, будет находиться на опечатанных складах. «На линию разграничения оно может попасть только для того, чтобы создать сюжет для журналистов», - констатирует он.
Как сообщала Politeka, Бизяев рассказал, могут ли европейские политики выступить за выполнение политической части Минских соглашений.
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Также Politeka писала о том, что Бизяев поразмышлял над тем, какое значение имеет финансовая помощь от Еврокомиссии Украине.