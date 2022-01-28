Об этом он рассказал в программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня».

«В Киеве никто не будет взрывать дамбу. Никто не будет этим заниматься, потому что город нужен рабочий. Задача Путина будет сделать это красиво, показать: смотрите, у вас власть идиоты (а он же все время упирает на это), а население он будет стараться максимально сохранить. Но в Киеве будет котел, он будет пыхтеть. Вряд ли обычный гражданин сможет с этим справиться», - говорит он.

Поэтому жители столицы должны немедленно эвакуироваться. Есть три сценария развития событий, если наступает время Ч.

«Вариант первый – эвакуироваться немедленно с семьей на автомобиле. На это минимум времени. По опыту Югославии это занимает около 12 часов. Донецк показывает, что может быть гораздо меньше времени. Я считаю, что это три часа на то, чтобы ты собрал свою семью и увез», - рассказывает военный.

Второй вариант – когда человек не успел эвакуироваться. В то же время известно, что происходит в миллионном городе в час пик: проехать невозможно, на дорогах заторы.

«Власть не сразу объявит об этом, люди будут пытаться что-то понять, а войска будут двигаться. Поэтому вы на машине не выберетесь. Через 12 часов все остановится. Вы должны пешком идти. А третий вариант – вы зависли. Вы остались в населенном пункте, в котором обязательно будет хаос. В любом случае будет обстрел. Стрельба в городе будет, и стрелковое оружие будет обязательно, будут провокаторы. Власть будет парализована, и это нормально для любой власти в такой ситуации», - считает «Пилигрим».

Поэтому у каждого жителя должен быть тревожный рюкзак: «В любой из этих трех ситуаций это все равно должно быть», - заключает он.

Напомним, Politeka сообщала, что Николай Томенко напомнил, как Россия начинала военные действия во время Олимпиад.

Также Politeka сообщала, что Андрей Билецкий объяснил, как успокоить общественность в условиях возможного развертывания войны.

https://youtu.be/oewcwB9Ew8s