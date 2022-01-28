Журналистка Любовь Рыбалко назвала ключевые направления, которые в следующем году должны быть приоритетными в государственном бюджете Украины.

Об этом она рассказала на канале «Акценты».

Как рассказывает журналистка, сегодня государство все больше бюджетных средств тратит на такие первоочередные вещи, как ремонт дорог. В частности, отмечает она, в этом году на строительство и ремонт дорог предусмотрено выделить рекордный бюджет, а «Укравтодор» потратит больше на 10 млрд, общие же его расходы составят примерно 80 млрд. В целом же, сообщает Любовь Рыбалко, в 2022 году по всем статьям на дороги пойдет практически 125 млрд грн.

Приоритетной отраслью в госбюджете нынешнего года, отмечает она, стала также медицина, в частности обеспечение медиков. «Учитывая, что медицина – это сфера, от которой зависит жизнь всей страны», - объясняет журналистка. К тому же, отмечает она, размер зарплат конкретизировали, поэтому правительство не может не выполнить свое обещание. «Какой ценой могут найти деньги на все обещания президента? Ну, могут где-нибудь сэкономить, на какой-нибудь другой отрасли», - рассуждает она.

По словам Любови Рыбалко, первое финансирование в этом году также предусмотрено для Президентского университета, в частности, в Госбюджете-2022 уже заложено 500 млн. По ее мнению, эта сумма нецелесообразна, а само строительство, напоминает журналистка, обошлось в более чем 7 млрд.

Попутно она напоминает об энергокризисе, который сейчас переживает Украина и который может стать настоящей проблемой для отопительного сезона. Любовь Рыбалко предупреждает о тяжелом периоде в феврале, когда предприятия будут останавливать свою работу. «И как мы переживем эту зиму, до окончания морозов, а потом с какими вызовами столкнемся после – остается только догадываться», - рассуждает она.

Итак, говорит журналистка, в первой половине 2022 года нужно готовиться к рискам, в частности в социальной и экономической сфере. Она добавляет, что социальное напряжение действительно растет, но до критического уровня пока не дошло. «Но все может измениться, если власть не будет слышать людей. Дойдет ли дело до протестов - вопрос у всех на языке», - подчеркивает Любовь Рыбалко.

Как сообщала Politeka, Рыбалко рассказала о повышении тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства в Украине.

Также Politeka писала, что Рыбалко рассказала, какими могут быть темпы и причины инфляции в 2022 году.