Экс-министр инфраструктуры Владислав Криклий назвал немцев предателями из-за отказа правительства Германии оказывать Украине военную помощь.

Как передает издание Версии, об этом он написал на своей странице в Facebook.

«На глазах у всего мира к нам Германия громко повернулась спиной», — пишет он, добавляя, что немецкие партнеры имеют четкую позицию в вопросах украинского суверенитета: «Поддерживают, но точно не нас».

Критику экс-министра вызвал объявленный руководством УЗ тендер на покупку консалтинговых услуг по реформированию украинской железной дороги. Криклий же предложил другие пути потратить средства, запланированные на консалтинг для проведения дальнейших реформ: 10 новых пассажирских вагонов или разовые доплаты железнодорожникам.

Отметим, что Владислав Криклий занимал должность министра инфраструктуры с августа 2019 года по май 2021 года, ушел в отставку по собственному желанию 18 мая прошлого года. Во время его работы УЗ ушла в миллиардные убытки.

В августе 2021 года его обвинили в создании теневого бэк-офиса при Министерстве и системы поборов с моряков.

Структура параллельного управления ведомством, по информации некоторых СМИ, якобы возглавлял юрист Павел Шевченко, которого называли бенефициаром и «управляющим» целого ряда схем — от «теневой» сертификации газобалонного оборудования через «правильные» компании до выдачи разрешений «Укртрансбезпекой» и выдачи разрешений на международные грузовые перевозки. Именно в теневом офисе «решались вопросы» с авиакомпаниями, в частности, в период пандемии именно через его функционеров нужно было получать «разрешения» на возобновление полётов, экстренные рейсы или чартерные перевозки.

Кроме того, при Криклие был создан «бэк-офис» «Укрзализныци», в который, по информации ряда СМИ, входили бывший глава Госгеонедр Дмитрий Кащук, его бывший советник Денис Жегалов, а также Дмитрий Абрамович, который при предыдущем министре инфраструктуры Владиславе Криклие занимал должность первого замминистра, ответственного за УЗ.

Среди схем «теневого офиса» УЗ: поставки кабельно-проводниковой продукции, подключение сторонних потребителей к электрическим сетям «Укрзализныци» и т.д.

Работу «теневых» офисов Мининфраструктуры и УЗ расследуют ДБР и СБУ, против Криклия уголовное дело было открыто незадолго до его отставки.