Об этом он рассказал в программе Вадима Трюхана «Дипломатическая кухня».

Адмирал считает, что в свое время Украине стоило более четко фиксировать свое право на Черноморский флот, но этого, тем не менее, никто не сделал. «А дальше уже начались конфликтные ситуации. Очень много ценного имущества из Одессы переправили в Россию, и это был, по сути, грабеж», - констатирует он.

Как объясняет Игорь Кабаненко, согласно Беловежским соглашениям Украине принадлежало все, что находилось на ее территории в 1991 году, затем этот пункт должны были имплементировать и в другие соглашения. В то же время он задает вопрос о том, действительно ли государству было это нужно и как оно могло им распоряжаться. «В любом случае, вопрос Черноморского флота – это о том, как распорядиться собственностью, а не о том, кому она принадлежит», - подчеркивает гость программы. К тому же, говорит адмирал, открытым остается вопрос, имела ли Украина достаточное количество ресурсов для этого флота.

По словам Игоря Кабаненко, Россия тогда использовала свою тактику, а Украина всегда реагировала адекватно на агрессию с ее стороны, и потому ей удалось выстоять.

Как сообщала Politeka, Кабаненко заявил, что Украине хватило бы советского наследия для строительства большого флота.

Также Politeka писала о том, что Фищенко заявил, что военная мощь России переоценена.