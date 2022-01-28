Об этом заявил генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак, пишет Главком.



«Сама идея и сама логика создания Национальной комиссии по вопросам регулирования на транспорте – это идея независимого регулятора. С тем, чтобы он мог спокойно и беспристрастно принимать решения относительно уровня тарифов, прежде всего естественных монополий. Поэтому, если только президент будет назначать членов НКРТ, то, конечно, это очень сильно ударит по независимости. И таким образом не будет выполнена главная цель создания НКРТ», - рассказал Гусак.



По его словам, участники рынка транспортных перевозок очень обеспокоены намерениями властей создать подконтрольный орган и надеются, что парламентарии будут придерживаться другой логики при принятии соответствующего законопроекта и сформируют законодательство, что обеспечит независимость отраслевого регулятора.



"В Верховной Раде уже находится другой законопроект, среди авторов которого в том числе и председатель комитета по вопросам транспорта Юрий кисель. И там предусмотрена правильная процедура назначения членов НКРТ, которая обеспечивает их независимость, и четкое определение монополий и смежных рынков. Мы надеемся, что будет или этот законопроект депутатский принято, или будет создан единый законопроект, в котором эти положения будут учтены», - подытожил Гусь.



Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован правительственный проект закона «О внесении изменения в Закон Украины "О транспорте" (№6514), который предусматривает создание Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере транспорта (НКРТ). Согласно законопроекту НКРТ подчинена Президенту Украины.



Ранее экс-глава Государственной регуляторной службы Ксения Ляпина заявила, что законопроект, которым предусматривается создание НКРТ, противоречит Конституции, поскольку президенту предоставляются несвойственные ему полномочия.12:00