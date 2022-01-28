Об этом заявил первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк, пишет Gordonua.



«Законопроект об экономическом паспорте считаю откровенно коррупционным, антиконституционным и, честно говоря, даже вредным для макроэкономической ситуации», - сказал Железняк телеканала "Украина 24".



Он подчеркнул: власть никак не помогает бизнесу выжить в кризис, наоборот - еще больше усиливает налоговое давление, но при этом предлагает ввести откровенно коррупционную программу «экономический паспорт».



"Были ли предложены какие-то поддержки во время коронавируса для предпринимателей? Нет! Что сейчас предлагают для предпринимателей? С 1 января внедрили РРО, повысили налоги, увеличили полноту налоговой. Вот какие три замечательных "шага» (в кавычках) предложила власть", - рассказал Железняк.



По его словам, для власти поддержка бизнеса не является приоритетом, а миллиарды средств из бюджета собираются аккумулировать в Фонде будущих поколений и потратить в коррупционных целях.



"Все, что я слышу - это то, что они хотят еще забрать несколько десятков миллиардов и положить их себе в карман под названием очень красивой – «Фонд будущих поколений», - подытожил Железняк.



Ранее народный депутат, член парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Алена Шкрум заявила, что законопроект об экономическом паспорте нельзя принимать, поскольку власть не предложила механизмов защиты от обесценивания денежных средств, которые будут накапливаться в Фонде будущих поколений.



В то же время эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявил, что инициатива президента "экономический паспорт" может оставить бюджет без денег на социальные выплаты, отметив, что подобные программы финансируются за счет профицита бюджета, а в Украине он дефицитный.



Напомним, 6 декабря президент внес в Верховную Раду два законопроекта о введении "экономического паспорта украинца". Инициатива предусматривает открытие для детей, рожденных с 1 января 2019 года, счетов на которых будут накапливаться средства от рентных платежей. Эти средства дети смогут использовать после достижения совершеннолетия на образование или жилье.