Журналист Владимир Кацман поделился своими соображениями о том, как следует реорганизовать украинское государство.
Его слова прозвучали в программе Сергея Дойко «Личность».
«Пора покончить с парламентско-президентской, а по факту – президентской республикой. Этот эксперимент себя не оправдал. Украине нужен двухпалатный парламент. Верхнюю палату составят «яйцеголовые» – академики, философы, юристы. Они должны найти хотя бы ответ на вопрос, какой «изм» мы у себя строим, после того, как перепробовали всё, от советского социализма до дикого капитализма. Туда же, в сенат, нужно делегировать представителей регионов, которые пользуются там наибольшим уважением и избираются прямым голосованием», - говорит Владимир Кацман.
Нижняя палата парламента, по его мысли, должна состоять из представителей политических партий.
«В формировании парламента Украине следует взять пример с Германии. Там нижняя палата Бундестага избирается по партийным спискам, и та партия, которая побеждает, автоматически берёт на себя ответственность за экономический блок, за политику, и за всё остальное. Она формирует правительство и говорит: мы за это правительство несём политическую ответственность», - рассказывает Владимир Кацман.
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Как сообщает Politeka, ранее он назвал причины недоверия украинского общества к власти.
Также Politeka сообщала, что Кацман рассказал о том, как проблемы соседних стран сказываются на Украине.