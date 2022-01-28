Журналист Владимир Кацман поделился своими соображениями о том, как следует реорганизовать украинское государство.

Его слова прозвучали в программе Сергея Дойко «Личность».

«Пора покончить с парламентско-президентской, а по факту – президентской республикой. Этот эксперимент себя не оправдал. Украине нужен двухпалатный парламент. Верхнюю палату составят «яйцеголовые» – академики, философы, юристы. Они должны найти хотя бы ответ на вопрос, какой «изм» мы у себя строим, после того, как перепробовали всё, от советского социализма до дикого капитализма. Туда же, в сенат, нужно делегировать представителей регионов, которые пользуются там наибольшим уважением и избираются прямым голосованием», - говорит Владимир Кацман.

Нижняя палата парламента, по его мысли, должна состоять из представителей политических партий.

«В формировании парламента Украине следует взять пример с Германии. Там нижняя палата Бундестага избирается по партийным спискам, и та партия, которая побеждает, автоматически берёт на себя ответственность за экономический блок, за политику, и за всё остальное. Она формирует правительство и говорит: мы за это правительство несём политическую ответственность», - рассказывает Владимир Кацман.

Как сообщает Politeka, ранее он назвал причины недоверия украинского общества к власти.

Также Politeka сообщала, что Кацман рассказал о том, как проблемы соседних стран сказываются на Украине.