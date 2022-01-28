Журналистка Мирослава Бобровская объяснила, по каким причинам депутаты могут не начать вторую пленарную неделю в Верховной Раде, а также о нарастающем социальном напряжении.

Об этом она рассказала на канале «А как на самом деле?».

Мирослава Бобровская отметила, что в Верховной Раде началась пленарная неделя. Впрочем, по словам журналистки, вторая может и не начаться, так как в парламенте уже зафиксировано очень много случаев заболевания коронавирусом и депутаты могут уйти на карантин. Она отметила, что эту информацию подтвердила пресс-секретарь фракции «Слуга народа» Юлия Палийчук.

По мнению Мирославы Бобровской, причиной того, что депутаты не начнут вторую пленарную неделю, может стать также и социальное напряжение. Она привела в пример последние митинги, которые доросли до стычек и арестов.

«В СМИ даже появилась информация о том, что погиб один человек. Пока эта информация выясняется. Депутаты, видя столкновения, уходили из Рады по-английски – через подземные переходы. Чего не сделаешь, лишь бы не встречаться с избирателем. ФОПы уходить не планируют, а даже наоборот – объявили о бессрочных митингах под парламентом», - рассказала Мирослава Бобровская.

При этом, говорит журналистка, Даниил Гетманцев в своих отчетах утверждает, что переходом на РРО никто не возмущен, а даже наоборот – почувствовали преимущества. По ее словам, единственное, что пообещали – это отсрочка до конца 2022 года касательно штрафов, если при этом предприниматель обязуется установить кассовый аппарат.

«Но Гетманцев же заявил, что никто отменять штрафы не планирует, максимум – уменьшат. Реформа произошла. И этому свидетельство 300 тысяч установленных регистраторов ФОПами. Так что расходимся. Не травите душу депутатам. Дайте им спокойно отмучится на заседаниях», - говорит Мирослава Бобровская.

Как сообщала Politeka, актив партии «Держава» принял участие в митинге в поддержку частных предпринимателей.

Также Politeka писала, что Шахов рассказал, кто уничтожает украинский бизнес.