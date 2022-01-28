Таролог нового поколения Надежда Лупий объяснила, какая разница между работой с рунами и картами таро, а также рассказала, в чем состоит специфика ее деятельности.

Об этом она рассказала в программе «Прогноз» с ведущей Любовью Завальнюк.

По словам гости программы, она является мастером таро нового поколения, в частности, рассматривает и довольно современные вопросы. «Я, конечно, сторонник того, что нужно делать личные финансовые прогнозы и такие прогнозы как с биткоинами, которые вроде как и глобальные, но, с другой стороны, являются личными. Потому что у каждого по-разному открыт или закрыт денежный поток», - рассказывает Надежда Лупий. Как отмечает таролог, к одним людям деньги приходят довольно легко, но могут и легко уйти, а к другим – приходят тяжело и останутся надолго.

Также она рассказывает о разнице между рунами и таро. В частности, отмечает таролог, руны прежде всего нужно хорошо изучить и даже почувствовать через себя, тогда каждая из них трансформирует человека извне и изнутри. Посредством рун, подчеркивает она, происходит сильный опыт духовного развития.

В то же время у таро, рассказывает Надежда Лупий, энергетика более мягкая, с ними работает большее количество людей. Как она объясняет, карты таро появились в Европе в 13-14 веках и тайные общества, использовавшие их в прошлом, продолжают делать это и сейчас. «В Марселе, Милане и Турине есть очень мощные тайные школы и общества, где практикуются таро по сей день», - подчеркивает гостя программы.

Попутно она указывает и на разницу в запросах. В частности, говорит таролог, европейцы в основном интересуются личной жизнью и финансами, а славяне – порчей и черной магией. «Запросы европейцев и славян действительно отличаются, потому что европейцы не верят в черную магию», - подчеркивает Надежда Лупий.

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