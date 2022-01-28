Об этом сообщил эксперт, первый заместитель Всеукраинской энергетической ассамблеи Юрий Саква, пишет РБК.



"Почти равный график нагрузки для замещения двух выпавших энергоблоков АЭС. Задачу активации ручного резервирования восстановления частоты ТЭС выполнили успешно», - сообщил Саква.



По его словам, ночной минимум 26 января угольные тепловые электростанции несли рекордную нагрузку 6,67 ГВ.



"Такого не было уже очень давно. Обычно 3-4 ГВт. А в пик-7,11 ГВт. Отсюда и рекордные 95,3 тыс. тонн сожженного угля, в том числе, со складов взяли 33 тыс. тонн», - добавил эксперт.

Напомним, благодаря активному импорта угля из США и Колумбии частными ТЭС, в первую очередь ДТЭК, запасы угля с начала года выросли почти в 2 раза.