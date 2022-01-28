Нумеролог, неопсихолог Нонна Мусалян рассказала, что февраль – это период активных действий, когда наступает время осуществить все отложенные действия.

Об этом она рассказала в своем новом блоге на Youtube.

«Февраль – это полноценный месяц для активных действий и новых сценариев. Прямо с 5 февраля рекомендую переходить от слов к действию. Нужно подписывать договора, контракты, идти на контакт с миром, налаживать новые социальные связи и заниматься развитием. Нумерология месяца 8 и цифра 8 обладает энергетикой изобилия, процветания, баланса, справедливости и соотносится с финансовыми потоками. Восьмерка – это знак бесконечности и люди, которые связаны с бизнесом, могут в феврале приумножить свои доходы», - рассказала Нонна Мусалян.

Нумеролог сказала, что сейчас практически все основные и личные планеты находятся в прямом движении. Юпитер находиться в знаке Рыб, подчеркнула она, поэтому сейчас нужно пользоваться всеми возможностями, которые предлагает Вселенная. Цифра восемь, считает она, обладает очень острым чувством справедливости. Энергия в восьмерке протекает из прошлого в настоящее, сообщила она, и из настоящего в будущее. Поэтому людям нужно быть мега осознанными, заметила она, и фокусироваться на том, что происходит в жизни.

«Дни силы в феврале – это 1, 2, 20 и 22 февраля. Я рекомендую 20 февраля заниматься родовыми практиками, а именно все, что связано с проработкой с родителями и связью с предками. 20 февраля нужно попросить у своих предков защиту и поддержку, чтобы ресурс рода пришел к вам и помог в ваших начинаниях. 22 февраля – это зеркальная дата и это очень мощный день, потому что в нумерологии двойка символизирует биологическую энергию. 22 февраля у людей будет обостряться интуиция, их могут посещать какие-то идеи, озарение и нужно все это записывать. Все, что приходит к вам в этот день, может быть как сигнал к тому, что вам нужно это воплотить здесь», - резюмировала Нонна Мусалян.

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