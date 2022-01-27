Политический аналитик Руслан Бизяев рассмотрел вопрос о том, могут ли европейские политики, в частности, французский лидер Эммануэль Макрон, выступить за исполнение политической части Минских соглашений.

Своё суждение он высказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».

«Специальный представитель Макрона недавно был в Москве, и, по мнению западных аналитиков, высказал некие непубличные предложения. Можно предположить, что Макрон предложит перейти к политической части Минска, но сделает это в мягкой форме. А нагнетание напряжённости призвано сделать Украину более сговорчивой. Для нашей страны создают так называемые искусственные условия, в которых у неё попросту не будет другого варианта, кроме как согласиться. К тому же Еврокомиссия дала Украине 1,2 миллиарда евро – чтобы показать, кто настоящий миротворец, а кто фейковый», - говорит Руслан Бизяев.

Однако, напоминает он, эти деньги – не грант, а кредит, который придётся отдавать.

«Другие наши западные партнёры говорят о военной помощи Украине. Военная помощь – штука хорошая, но кушать мы на что будем? Поэтому нам нужны деньги Еврокомиссии, а Еврокомиссия – это в первую очередь Макрон. Таким способом нас деликатно приглашают на переговоры», - полагает Руслан Бизяев.

Как сообщает Politeka, ранее он рассказал о причинах протеста украинских малых предпринимателей.

Также Politeka сообщала, что Бизяев прокомментировал финансовую помощь Украине от Еврокомиссии.