Своё суждение он высказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».
«Специальный представитель Макрона недавно был в Москве, и, по мнению западных аналитиков, высказал некие непубличные предложения. Можно предположить, что Макрон предложит перейти к политической части Минска, но сделает это в мягкой форме. А нагнетание напряжённости призвано сделать Украину более сговорчивой. Для нашей страны создают так называемые искусственные условия, в которых у неё попросту не будет другого варианта, кроме как согласиться. К тому же Еврокомиссия дала Украине 1,2 миллиарда евро – чтобы показать, кто настоящий миротворец, а кто фейковый», - говорит Руслан Бизяев.
Однако, напоминает он, эти деньги – не грант, а кредит, который придётся отдавать.
«Другие наши западные партнёры говорят о военной помощи Украине. Военная помощь – штука хорошая, но кушать мы на что будем? Поэтому нам нужны деньги Еврокомиссии, а Еврокомиссия – это в первую очередь Макрон. Таким способом нас деликатно приглашают на переговоры», - полагает Руслан Бизяев.
Как сообщает Politeka, ранее он рассказал о причинах протеста украинских малых предпринимателей.
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Также Politeka сообщала, что Бизяев прокомментировал финансовую помощь Украине от Еврокомиссии.