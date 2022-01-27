Об этом пишет РБК.
Так, в украинскую ГТС за 26 дней января физически поступило 1,415 млрд м3 – преимущественно транзит газа, а вышло из ГТС 1,505 млрд м3, свидетельствуют данные Оператора ГТС.
Отток газа из страны в первый месяц государственного регулирования цен на газ для отдельных производителей продуктов питания в 6 раз превысил объем так называемого льготного газа для производителей социально значимых продуктов питания.
Так, по данным Минагро, объем «социального» газа в январе составил 14 млн м3 газа.
Напомним, 30 декабря Кабмин принял постановление, которым обязал частные компании в Украине продавать до 20% своего газа по льготной цене агрохолдингам и компаниям-производителям хлебопродуктов, молочной продукции и прочего.
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Позже Минагрополитики обнародовало перечень компаний, которые имеют право на льготный газ. В список из 6000 компаний вошли крупнейшие агрохолдинги страны.
Ассоциация газодобывающих компаний заявила, что решение правительство о частичной экспроприации газа приведет к падению добычи на 1 млрд м3, а европейские трейдеры отреагировали на инициативу реэкспортом газа обратно в Европу.