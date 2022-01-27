Люди, которые говорят голосами российской пропаганды с интонацией Коломойского говорят, что наши западные партнеры разрушают экономику Украины, создавая панику на рынках заявлениями о потенциальном нападении Путина.

Об этом сообщает Главком.

Правда в том, что действительно публикации в западной прессе вызывают беспокойство потому что иногда и панику у западных инвесторов. Это влияет на курс гривны, потому что инвесторы бегут из Украины, продавая облигации, номинированные в гривне. В результате мы видим девальвацию гривны, которая досталась уровню 29,0 гривен за доллар. Это влияет на инвесторов на рынке еврооблигаций. Это делает невозможным для украинского правительства выход на рынке заимствований что создает огромные проблемы для финансирования дефицита и рефинансирования старых долгов.

Тем не менее, это манипуляция.

Почему? Потому что западные партнеры, прежде всего Британия и Соединенные Штаты не на пустом месте поднимают этот шум. Они видят приготовление России к агрессии. Они читают ультиматумы России. Они видят заявления российских дипломатов. Это все факты. И озвучивая сценарии агрессии России они действуют на упреждение. Не позволяют России сделать провокацию. Как только этот сценарий действий России озвучен, вероятность того, что Россия им будет пользоваться, уже гораздо меньше. А подготовка союзников к потенциальной агрессии делает эту агрессию менее вероятной. Потому что Россия делает шаг и смотрит на реакцию мира и Украины. И если реакции нет, они могут двигаться дальше. Если реакция сильная, то они останавливаются. В этом смысл.

Сейчас реакция сильная. И оружие. И приготовление санкций. И даже эвакуация посольства и Мураев, как герой фильмов о Джеймсе Бонде – это все реакция. И она уменьшает вероятность агрессии.

А дальше мы должны сравнивать стоимость определенных действий для украинской экономики. Сравнивать стоимость настоящей агрессии со стороны России и того, что происходит сейчас. И очень легко понять, что война, агрессия России, стоила бы для нашей экономики гораздо дороже, чем мы платим сейчас. Стоит только вспомнить панику во время Дебальцево и мы поймем, что текущие волнения — ничто по сравнению с этим. Сейчас волнуются западные инвесторы, во время войны волновались все. Эффект был бы не порядок выше.

Итак, сейчас Украина платит цену. Но платит цену за то, чтобы не заплатить еще большую. Западные союзники своими действиями, на самом деле, минимизируют вред. Потому что риски для украинской экономики создает один человек-это Путин. И мы не можем на это повлиять. У нас есть такой сосед. И нам с ним еще жить некоторое время.

Не корректно сравнивать дождливый день и солнечный. Не корректно говорить, что действия союзников вредят нашей экономике относительно просто обычного дня, когда у нас на границе не Россия, а просто океан, или куча мирных тихих стран. Нет, реальность иная. И меры должны быть внедрены. Иначе просто никак.

Что это все значит? Что в этом году мы как никогда нуждаемся в сотрудничестве с МВФ. И другими официальными кредиторами. ЕС уже оказали нам поддержку. Мы получим 1,2 млрд евро. Без всяких условий. Но этого будет недостаточно если рынки так и не откроются. А это значит, что мы должны активизировать реформы. Как умого скорей. Потому что Запад готов нам помогать. Но нельзя просить помощи у Запада и одновременно нарушать обещания перед Западом. Потому что даже в 2014-15 г. г. активная помощь мероприятия сопровождалась такими же активными реформами. И на этот раз не стоит ожидать, что будет иначе. Что нам простят отсутствие борьбы с коррупцией, например. Прикрывая это тем, что эта мера как-то плохо защищает нас от Путина и другими теориями заговора, что нас кто-то, кроме Путина, к чему-то предательскому склоняет. Нет, в этом году цена промедления с реформами будет очень высока. Без денег МВФ, Соединенных Штатов, Всемирного банка, нам в этом году грозит дефолт.

И сценарий дефолта порадует только одного человека. Путина. Хотя нет. Есть еще один. Который будет за. Это Коломойский. И вина тогда будет совсем не на наших западных партнерах.