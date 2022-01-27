Как сообщает Центр информации УПЦ председатель Синодального отдела Украинской Православной Церкви по социально-гуманитарным вопросам протоиерей Сергей Экшиян рассказал о том, что помощь можно передать в социальный отдел УПЦ в Киево-Печерской лавре.

«Когда мы проводим акции, объявляем о сборе средств. Например, одна из последних акций: передавали детских домов творческие наборы, конструкторы, 3D-ручки, обжиговые аппараты - все то, что, наверное, каждый ребенок хотел бы иметь. Передавали общий набор для школ-интернатов, чтобы ребенок мог в свободное от учебы время заниматься творчеством», - поделился священник.

Отец Сергий рассказал, как присоединиться к благотворительным проектам, которые реализует Церковь.

Перед началом благотворительной акции мы делаем объявление с просьбой, что необходимо приобрести.

Передать помощь можно в социальный отдел Украинской Православной Церкви, который находится в Киево-Печерской лавре, корпус 70а, 12 кабинет.

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