Комментарий эксперта прозвучал в программе Вадима Трюхана «Дипломатическая кухня».

«Советского наследия Украине хватило бы на то, чтобы построить большой флот. Но тогда Украине это было не нужно – требовалось утилизировать это имущество и распорядиться им. Решение о создании флота не принималось, и так дело обстоит до сих пор. Вопрос в том, какой флот нам нужен, и как мы можем для этого использовать те возможности, которые есть. К сожалению, в Украине нет законченного цикла создания морских вооружений. Но их можно создавать в кооперации с западными партнёрами, используя те производственные мощности, которые остались от времён СССР», - полагает Игорь Кабаненко.

По его мнению, следовало бы начать с локализации производства.

«Нам нужно создать законченный цикл по ключевым видам вооружения. А то, чего не хватает, придётся закупать за рубежом. Но это нормальный путь, им идут все страны, которые находятся в кооперации между собой. А наша кооперация с западными странами уже началась. Да, она идёт медленно, но для неё есть серьёзные возможности», - заключает Игорь Кабаненко.

Как сообщает Politeka, в декабре в Одесский порт зашёл французский ракетный фрегат «Овернь».

Также Politeka сообщала, что представитель Национального Корпуса Владислав Соболевский отметил, что украинскому флоту нужна помощь стран НАТО.