Эксперт по вопросам России и ОРДЛО Мария Кучеренко поразмыслила, удастся ли стабилизировать ситуацию на Донбассе и разрешить военный конфликт с РФ с помощью Минских соглашений.

Об этом она рассказала в программе Виталия Кулика «Археология будущего».

По словам эксперта, Минские соглашения несовершенны и невыгодны для украинского государства. К тому же, отмечает она, этот комплекс мер должны были выполнить еще в 2015 году, но ничего так и не сделали. «Не было ни прекращения активной фазы боевых действий, ни отвода войск, ни доступа миссии ОБСЕ», - подчеркивает Мария Кучеренко.

Следовательно, констатирует гостья программы, если на Донбассе так никогда и не было тишины, что предусматривается Минскими соглашениями, то и дальнейшее выполнение пунктов документа не имеет смысла. К тому же, подчеркивает она, это касается политических уступок.

Но даже из этого документа, рассуждает Мария Кучеренко, можно было бы извлечь выгоду, если бы им выгодно воспользовались. «Например, следовало активнее действовать в информационном поле, громче говорить о тех же обстрелах», - предлагает эксперт.

Тем не менее, констатирует гостья программы, украинские власти поступали иначе: «Украина шла на уступки, предлагала мирные планы, которые не имеют ничего общего с действительностью – мы пытались быть большими роялистами, чем король».

Как сообщала Politeka, Загородний заявил, что Украину пытаются испугать, чтобы вынудить выполнять Минские соглашения.

Также Politeka писала о том, что Чалый рассказал, как разные стороны видят возможное решение военного конфликта с Россией на Донбассе.