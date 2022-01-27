Об этом она рассказала в программе Виталия Кулика «Археология будущего».
По словам эксперта, Минские соглашения несовершенны и невыгодны для украинского государства. К тому же, отмечает она, этот комплекс мер должны были выполнить еще в 2015 году, но ничего так и не сделали. «Не было ни прекращения активной фазы боевых действий, ни отвода войск, ни доступа миссии ОБСЕ», - подчеркивает Мария Кучеренко.
Следовательно, констатирует гостья программы, если на Донбассе так никогда и не было тишины, что предусматривается Минскими соглашениями, то и дальнейшее выполнение пунктов документа не имеет смысла. К тому же, подчеркивает она, это касается политических уступок.
Но даже из этого документа, рассуждает Мария Кучеренко, можно было бы извлечь выгоду, если бы им выгодно воспользовались. «Например, следовало активнее действовать в информационном поле, громче говорить о тех же обстрелах», - предлагает эксперт.
Тем не менее, констатирует гостья программы, украинские власти поступали иначе: «Украина шла на уступки, предлагала мирные планы, которые не имеют ничего общего с действительностью – мы пытались быть большими роялистами, чем король».
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Как сообщала Politeka, Загородний заявил, что Украину пытаются испугать, чтобы вынудить выполнять Минские соглашения.
Также Politeka писала о том, что Чалый рассказал, как разные стороны видят возможное решение военного конфликта с Россией на Донбассе.