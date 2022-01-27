Об этом он рассказал в программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня».

«Я думаю, что в политике примерно такое же количество честных людей, как и в любой другой профессии. Это не слишком большой процент. Вопрос в том, что демократическая политика условно подразумевает выборность. То есть у нас есть выборная политика, и те, кто острее, циничнее, неправеднее имеют большие шансы в условиях Украины», - заявил Олесь Доний.

В то же время, отметил журналист, это вопрос не только этих политиков, но и людей, готовых за них голосовать. Поэтому, по его словам, возникает общественный запрос на таких кандидатов. Олесь Доний добавил, что из шести украинских президентов ни один не боролся за независимость Украины, однако люди все равно избрали.

«Во время выборов люди готовы их наделять любыми преимуществами, чтобы оправдать собственный выбор. Вопрос, готовы ли украинцы к более моральному выбору, пока нет положительного ответа», - говорит Олесь Доний.

Он добавил, что на определенном этапе создалось впечатление, что более моральные элементы начали не просто пренебрегать политикой, а не решаться идти туда. К примеру, журналист привел Вячеслава Чорновила, который баллотировался в 1991 году, но в дальнейшем в 1994 году уже не решился на это.

«Когда говорят, что в Украине нет альтернативы – это не правда. Но альтернатива – это люди, имеющие с нами общее мировоззрение. Но еще должна быть потенция, человек должен решиться. И необходима командная деятельность и командные средства борьбы с донесением собственных идей, мировоззренческих ценностей до общества. Чтобы они стали не только идеями интеллектуалов, общественных деятелей, а стали присущи большинству населения», - отметил Олесь Доний.

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