Более 40 полицейских и нацгвардейцев откликнулись на трагедию и пришли сдать кровь пострадавшим в трагическом событии в Днепре.

Некоторые пришли даже будучи в отпуске, однако, узнав о трагедии решил таким образом помочь товарищам, которые получили ранения во время трагического события этой ночи и имели значительные потери крови.

Напомним, что состояние 4 военнослужащих, получивших ранения в результате трагических событий в Днепре, удовлетворительное.

Состояние еще одной женщины тяжелое из-за ранения брюшной полости. Врачи оказывают всю необходимую помощь и проводят поэтапные оперативные вмешательства.

Завтра так же к станции переливания крови приедут еще 50 гвардейцев.