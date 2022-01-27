Некоторые пришли даже будучи в отпуске, однако, узнав о трагедии решил таким образом помочь товарищам, которые получили ранения во время трагического события этой ночи и имели значительные потери крови.
Напомним, что состояние 4 военнослужащих, получивших ранения в результате трагических событий в Днепре, удовлетворительное.
Состояние еще одной женщины тяжелое из-за ранения брюшной полости. Врачи оказывают всю необходимую помощь и проводят поэтапные оперативные вмешательства.
Завтра так же к станции переливания крови приедут еще 50 гвардейцев.