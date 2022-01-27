Об этом свидетельствуют данные НЭК "Укрэнерго", пишет Цензор.НЕТ.



Так, по состоянию на 13: 00 27 января, в системе работает 14 из 15 блоков АЭС. В то же время в работе 41 блок ТЭС и ТЭЦ. Из них 29 энергоблоков ТЭС ДТЭК Энерго, 6 блоков ТЭЦ, 5,5 блоков ТЭС «Центрэнерго» и пол блока Славянской ТЭС «Донбассэнерго».



26 января, согласно данных «Укрэнерго», в энергосистеме работало 46,5 блоков ТЭС и ТЭЦ. Из них 8 блоков ТЭС «Центрэнерго», 31 блок ТЭС ДТЭК и 1 блок Славянской ТЭС.



Как свидетельствуют данные системного оператора, ТЭС ДТЭК Энерго для несения дополнительной нагрузки задействовали весь доступный состав оборудования, в частности, Кураховской, Приднепровской, Запорожской и Добротворской ТЭС. При этом Кураховская ТЭС впервые за долгое время работала семью энергоблоками общей мощностью более 1 ГВт.



Как сообщалось, по мнению директора энергетических программ «Центра Разумкова» Владимира Омельченко, из – за аварийной остановки блоков АЭС, уже который день подряд дополнительная нагрузка традиционно легла на маневровые мощности-частные ТЭС.