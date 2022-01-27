Об этом говорится в сообщении Украинской ассоциации бизнеса и торговли (UBTA), пишет Обозреватель.
«Для развития энергетического сектора и энергетической независимости Украины должны работать рыночные правила, а не государственное регулирование, искажающее конкуренцию и мешающее бизнесу стабильно функционировать», - говорится в нем.
UBTA отмечает, что законопроектом №6426 фактически предлагается запретить экспорт газа из Украины, что негативно скажется на условиях функционирования газового рынка и приведет к нарушению международно-правовых обязательств, договорных отношений между контрагентами и, в результате, приведет к выходу из сектора иностранных инвесторов.
Также законопроектом предлагается установить опосредованную государственную помощь отдельным компаниям за счет участников газового рынка, без определения источника возмещения убытков, что противоречит статьям 4 и 5 Закона Украины «О государственной помощи субъектам хозяйствования».
Также UBTA обращает внимание, что принятием законопроекта №6426-1 введется новый регулирующий орган- Кризисный комитет, который получит неограниченные полномочия, которые будут иметь крайне негативное влияние на правила рынка газа.
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«В частности, по представлению «Кризисного комитета», на рынке газа смогут внедряться такие меры, как принудительная продажа добывающими компаниями газа на бирже и установление ценовых ограничений на рынке газа. Наличие такого регулирующего органа над Министерством энергетики и НКРЭКУ, даст отрицательный сигнал иностранным инвесторам, ведь законодательно закрепленный механизм распределения полномочий между государственными органами будет нарушен», - подчеркнули в UBTA.
Напомним, 30 декабря Кабмин принял постановление, которым обязал частные компании в Украине продавать до 20% своего газа по льготной цене агрохолдингам и компаниям-производителям хлебопродуктов, молочной продукции и прочего.
Позже Минагрополитики обнародовало перечень компаний, которые имеют право на льготный газ. В список из 6000 компаний вошли крупнейшие агрохолдинги страны.
Ассоциация газодобывающих компаний заявила, что решение правительство о частичной экспроприации газа приведет к падению добычи на 1 млрд м3, а европейские трейдеры отреагировали на инициативу реэкспортом газа обратно в Европу.