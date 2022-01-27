Государственное регулирование цен на газ и искусственное вмешательство в работу рынка усугубит энергетический кризис в Украине, исказит конкуренцию на рынке и поставит под угрозу стабильное функционирование бизнеса.

Об этом говорится в сообщении Украинской ассоциации бизнеса и торговли (UBTA), пишет Обозреватель.

«Для развития энергетического сектора и энергетической независимости Украины должны работать рыночные правила, а не государственное регулирование, искажающее конкуренцию и мешающее бизнесу стабильно функционировать», - говорится в нем.

UBTA отмечает, что законопроектом №6426 фактически предлагается запретить экспорт газа из Украины, что негативно скажется на условиях функционирования газового рынка и приведет к нарушению международно-правовых обязательств, договорных отношений между контрагентами и, в результате, приведет к выходу из сектора иностранных инвесторов.

Также законопроектом предлагается установить опосредованную государственную помощь отдельным компаниям за счет участников газового рынка, без определения источника возмещения убытков, что противоречит статьям 4 и 5 Закона Украины «О государственной помощи субъектам хозяйствования».

Также UBTA обращает внимание, что принятием законопроекта №6426-1 введется новый регулирующий орган- Кризисный комитет, который получит неограниченные полномочия, которые будут иметь крайне негативное влияние на правила рынка газа.

«В частности, по представлению «Кризисного комитета», на рынке газа смогут внедряться такие меры, как принудительная продажа добывающими компаниями газа на бирже и установление ценовых ограничений на рынке газа. Наличие такого регулирующего органа над Министерством энергетики и НКРЭКУ, даст отрицательный сигнал иностранным инвесторам, ведь законодательно закрепленный механизм распределения полномочий между государственными органами будет нарушен», - подчеркнули в UBTA.

Напомним, 30 декабря Кабмин принял постановление, которым обязал частные компании в Украине продавать до 20% своего газа по льготной цене агрохолдингам и компаниям-производителям хлебопродуктов, молочной продукции и прочего.

Позже Минагрополитики обнародовало перечень компаний, которые имеют право на льготный газ. В список из 6000 компаний вошли крупнейшие агрохолдинги страны.

Ассоциация газодобывающих компаний заявила, что решение правительство о частичной экспроприации газа приведет к падению добычи на 1 млрд м3, а европейские трейдеры отреагировали на инициативу реэкспортом газа обратно в Европу.