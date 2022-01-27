Фонд будущих поколений, создание которого инициирует президент в рамках программы «экономический паспорт» — большой риск для экономики Украины, и МВФ, с которым сотрудничает наша страна, будет критиковать эту инициативу.

Ведь программа приведет к наращиванию государственного долга. Об этом идет речь в материале на сайте Минфин, пишет Главком.

«Если стоимость активов будет обесценена, средства на счетах будут компенсироваться из бюджета, сказано в законопроекте. Но авторы инициативы уверены, что такого провала не случится, поскольку средства в основном будут вкладываться в надежные ОВГЗ», - поясняют авторы материала.

Однако именно эти вложения в госбумаги стали еще одним вектором для критики проекта, говорится в статье.

«Власть не понимает принципов экономики. Ведь, исходя из предложенного механизма, государство вместо того, чтобы забирать рентные платежи в госбюджет и направлять их на необходимые выплаты, будет получать их в форме кредитных обязательств, и платить с них проценты. То есть, за 18 лет власти сформируют дополнительный долг, который ляжет на граждан Украины», — подчеркивается в статье.

Под большим вопросом и поддержка этой программы со стороны Международного валютного фонда, ведь кредиторы всегда болезненно относятся к любым потенциальным снижениям поступлений в казну. Поэтому инициатива с созданием Фонда будущих поколений им вряд ли понравится, предупреждают журналисты.

Напомним, проект о создании «экономического паспорта» внес в Раду президент в конце прошлого года. Он предусматривает создание Фонда будущих поколений, где будут накапливаться «подъемные» деньги для детей, рожденных с 2019 года.

Экономисты и аналитики выступили резко против этого закона. Так, Центр экономической стратегии призвал депутатов не поддерживать проект, поскольку он несет многочисленные угрозы для экономики страны, и может привести к росту государственного долга и уменьшению ряда выплат, в том числе социально незащищенным слоям населения.

В свою очередь народный депутат Нина Южанина заявила, что инициатива президента – всего лишь популизм, который может загнать экономику Украины еще глубже в кризис.