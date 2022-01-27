Импорт энергетического угля для поддержки работы энергосистемы осуществляется по принципу импортного паритета, то есть по так называемой формуле цена на хабе в Роттердаме (Нидерланды) плюс стоимость доставки в Украину.

Как пишет "РБК-Украина", об этом сообщил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

«Импортный уголь, который заходит в Украину морем, и которое позволило нарастить запасы угля вдвое до 700 млн т, приобретается и поставляется в Украину в том числе на государственные ТЭС «Центрэнерго» по цене импортных котировок плюс доставка, перевалка, железнодорожные расходы. Это тот же «так называемый» плохой Роттердам+, который применяясь в 2016-2019 гг. как я говорил все это время позволял проходить зиму без всякого риска остаться без света и тепла», - отметил эксперт.

Омельченко подчеркнул, чтобы без применения принципа «Роттердам+» импорта угля сегодня был бы невозможным.

Покрытие дефицита угля этой зимой и избежание энергетического коллапса в сезоне 2021-2022рр. «стало возможным благодаря применению общепринятого в международной торговле энергоносителями принципа импортного паритета, или так называемого «Роттердам +», - отметил директор энергетических программ «Центра Разумкова».

Напомним, формула «Роттердам+» - это методика определения стоимости угля, в качестве топлива для тепловых электростанций при расчете прогнозной оптовой цены электроэнергии в Украине. Методика применялась в Украине с 1 мая 2016 по 30 июня 2019 года.

В 2020-2021 году дело «Роттердам+» было четыре раза закрыто прокуратурой из-за отсутствия состава преступления. Позже это решение подтвердил Высший антикоррупционный суд.