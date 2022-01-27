Об этом говорится в статье издания "Украинская правда", посвященной влиянию Коломойского на власть, пишет Gordonua.

"Сразу несколько собеседников во власти утверждают, что в эпохальной войне Зеленского и Ахметова не последнюю роль играл никто другой как Коломойский. "На самом деле за войной с Ринатом торчат уши как раз Бени (Игоря Коломойского, прим.) ",- резюмирует не под запись уже один из друзей олигарха. И добавляет: "Но если все думают, что Беня ничего не делает и только пьет водку у себя в селе под Днепром, то значит его стратегия работает"», - говорится в статье.

По информации издания, Игорь Коломойский консультировал власти относительно так называемого "антиахметовского" закона №5600, которым повысили налоги для украинцев и бизнеса.

"Ну, у Валерьевича тоже есть горно-обогатительные комбинаты, как у Рината. Поэтому он понимает этот бизнес. Какие-то консультации давал нам (речь об "антиахметовском" законе по ренте на железную руду – УП). Но мы и без него справились бы», – рассказывает один из влиятельных членов команды Зеленского в разговоре с УП.

Напомним, во время принятия закона №5600 была повышена ставка ренты на добычу железной руды, а вот ставка на марганцевую руду, которую в Украине монопольно Коломойский добывает, оставлена без изменений. Из-за этого бюджет недополучает около 600 млн грн ежегодно.

Такая дискриминация в подходах к налогообложению вызвала критическую реакцию на действия власти со стороны нардепов и международного сообщества. Так, народный депутат Олег Синютка заявил, что власть использует законопроект №5600 в политических мотивах: «плохим» олигархам налоги повысили, а «домашним» – снизили. А издание The National interest констатировало, что украинская власть обеспечивает льготами олигарха Игоря Коломойского - в частности, при внесении изменений в Налоговый кодекс, Коломойский получил льготную ренту.