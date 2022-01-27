Об этом заявил экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, пишет "РБК-Украина".



"После стольких реформ, которые мы сделали в морской отрасли, - и начала концессии, и снижения давления на бизнес из - за сокращения на 20% портовых тарифов и сборов, - сейчас в отрасли происходит ухудшение, которое сопровождается постоянными коррупционными скандалами», - рассказал Омелян.



По его словам, власть в нынешних непростых условиях должна стимулировать работу бизнеса. Однако происходит с точностью до наоборот: профильное ведомство до сих пор не решило вопрос с украинским флагом на судах. Также не выполнены условия международной морской организации, которые Украина брала на себя: там уже фактически происходит провал, а Украина на пороге к попаданию в черные списки, отметил эксперт.



«Мы имеем много других вещей, которые просто порождают бюрократию, в том числе и изменения к регистрации морских линий, которые инициирует МИФ. Поэтому я хотел бы услышать, наконец, вменяемую позицию Министерства инфраструктуры относительно того, что происходит в морской отрасли, и когда они, наконец, привлекут инвесторов в украинские государственные морские порты», - резюмировал Омелян.



Напомним, в конце декабря Министерство инфраструктуры опубликовало проект «О внесении изменений в Инструкцию о порядке регистрации линий заграничного плавания». Проект предусматривает существенные изменения в Инструкцию о регистрации линий заграничного плавания, которые делают невозможным ведение отчетности и создают многочисленные дополнительные препятствия для мореплавателей.



В свою очередь генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак заявил, что изменения в порядке регистрации линии заграничного плавания грозят Украине потерей отдельных направлений плавание и падением конкурентоспособности.