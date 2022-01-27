Политический аналитик Руслан Бизяев высказал свое мнение по поводу массовых митингов представителей малого бизнеса в Украине, а также рассказал о движущих силах в этом процессе и предположил, к чему это может привести.

Об этом он рассказал в программе «Прогноз» на канале «Знай 24».

Как объясняет аналитик, эти протесты начались из-за того, что власти решили содрать деньги с малого бизнеса, чтобы закрыть дыру в бюджете. Он подчеркивает, что других способов, в сущности, нет. «С крупным бизнесом это не получится – кто ж его посадит, он же памятник. Сама идея вывести малый бизнес из тени хороша, но исполнили её через пень-колоду», -говорит Руслан Бизяев.

Как следствие, отмечает он, бизнес уходит в тень, безработица продолжается, потому и власти решили нажиться. В то же время в этой ситуации, рассуждает гость программы, власти ничего не остается, как показать свою способность усмирить любые протесты. «Эту акцию разогнали профессионально», - подчеркивает он. Следовательно, констатирует Руслан Бизяев, власть буквально заявила, что играть придется по ее правилам.

К тому же, отмечает аналитик, протестует не только малый бизнес, другие отрасли также дошли до предела. «Даже в полиции начинается «итальянская забастовка». Происходит то, чего я опасался весь 2021 год: начинаются маленькие протесты, которые к весне могут слиться в единую полноводную реку» - рассказывает он. В этом случае, подчеркнул Руслан Бизяев, вопрос о наступлении РФ отойдет на второй план.

Как сообщала Politeka, актив партии «Держава» принял участие в митинге в поддержку частных предпринимателей.

Также Politeka писала, что Шахов рассказал, кто уничтожает украинский бизнес.