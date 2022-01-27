Военный эксперт Александр Мусиенко рассказал о внешнеполитическом факторе, который повлиял на выбор Финляндии принять сторону Германии во время Второй мировой войны.

Об этом он рассказал на своем YouTubeканале.

Александр Мусиенко отметил, что важными факторами, которые влияли на ситуацию в Финляндии, стала экономическая привязка к Германии. По его словам, немцы поставляли в Финляндию продовольствие, оружие и прочее, а также в дальнейшем после оккупации Норвегии, было прекращено сообщение по Северному морю с Британией.

«Учитывая все обстоятельства и то, что снова начинает звучать все активнее финском политическом информационном пространстве идея великой Финляндии, финны начинают вести переговоры с нацистской Германией. И ведут они переговоры о том, какую же роль должна отыграть Финляндия в будущей войне и возможном нападении Гитлера на СССР», - рассказал Александр Мусиенко.

По его словам, этому предшествовало то, что финны потерпели поражение в советско-финской войне и потеряли часть территории, несмотря на то, что это был очень серьезный очаг сопротивления. Эксперт добавил, что Сталин после подписания пакта Молотова-Риббентропа начал распределение политики сфер влияния, и понимая возможность войныс Германией, начинал усиливать направление по странам Балтии. Александр Мусиенкоотметил, что в Эстонии и Латвии к власти пришли большевики.

«Поэтому у финнов снова возникла сложная ситуация. Поскольку они начали понимать,что раз уже Эстония, Латвия, значит снова может стать вопрос о том, что СССР может претендовать на какие-то территории Финляндии, диктовать свои условия и разместить дополнительные системы вооружений, которые в дальнейшем могут угрожать суверенитету и независимости Финляндии. Это еще одна из причин, почему Финляндияначала выбирать именно немецкую сторону. Но говорить, что финны очень быстро бежали в объятия немцев – тоже не стоит. Они пытались сохранить свою самобытность, автономность принятия решений», - отметил Александр Мусиенко.

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